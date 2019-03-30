محافظ المنوفية يسلم كرسى متحرك لسيدة من ذوى الإحتياجات الخاصة بقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

سلم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، كرسى كهربائى متحرك للسيدة أم إبراهيم سعيد النمر من ذوى الإحتياجات الخاصة، والمقيمة بعزبة تيمور مركز قويسنا مراعاة لظروفها الصحية ومساعداتها على سهولة الحركة لممارسة حياتها بشكل طبيعى، بحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنوفية، جاء ذلك فى إستجابة سريعة لمحافظ المنوفية لطلب المواطنة والتى تم تكريمها بمسابقة (ست الحبايب 2019) والتى قد نظمتها إذاعة وسط الدلتا تحت شعار إرادة حياة .

حيث أعربت السيدة عن سعادتها البالغة لمحافظ المنوفية على تلك اللمسة الإنسانية والتى ستساعدها على إستعادة حياتها اليومية، كما طالبت المحافظ بتوفير جهاز تعويضى ، وعلى الفور وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الأجتماعى بسرعة إتخاذ اللازم بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى لتوفير حياة كريمة لها.

و من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على توفير كافة أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ، كما قدم الشكرلجمعية الأبرار الخيرية بقويسنا لحرصها على المشاركة المجتمعية وتلبية إحتياجات المواطنين من خلال مساهمتها فى توفير الكرسى المتحرك للسيدة.

محافظ المنوفية بعد تسليمة الكرسى للسيدة

محافظ المنوفية مع السيدة المعاقة