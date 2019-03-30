video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يقدم مساعدات مالية الي 60 مريضا بمستشفى امبابة العام

السبت، 30 مارس 2019 09:09 م
محافظ الجيزة يقدم مساعدات مالية الي 60 مريضا بمستشفى امبابة العام محافظ الجيزة يقدم مساعدات مالية الي 60 مريضا
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
 قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوزيع مساعدات مالية علي 60 مريضا بمستشفي امبابة العام لإعانتهم والوقوف بجانبهم استكمالا لسلسلة المساعدات التي دفعت بها محافظة الجيزة لدور الأيتام والمسنين والمقيمين بدور الرعاية.
 
حيث تفقد المحافظ اليوم مستشقي امبابه العام رافقة الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية للاطمئنان علي حالة المرضي والرعاية المقدمة اليهم . 
 
وخلال الجولة التي تفقد خلالها المحافظ الاقسام بمستشفي امبابة اطمئن علي حاله مرضيه لطفله تعاني من بعض الحروق حيث حرص علي توجية طاقم التمريض والاطباء بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها لحين تمام شفائها .
 
ويذكر ان محافظ الجيزة قد كافأ اليوم اطقم التمريض والأطباء بالمستشفى فور تأكده من تقديمهم الرعاية الطبية اللازمة للمرضي والتسهيل عليهم .
 
IMG-20190330-WA0028
 

IMG-20190330-WA0030
 

IMG-20190330-WA0031
 
 
IMG-20190330-WA0032
 
 
IMG-20190330-WA0033
 
 
IMG-20190330-WA0034
 
 
IMG-20190330-WA0036
 
 
IMG-20190330-WA0039
 
 
IMG-20190330-WA0041
 
 
IMG-20190330-WA0042
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الجيزة يوزع مساعدات مالية على 85 مسن وطفل بدور الرعاية

الجيزة

اخبار الجيزة

مستشفى امبابة

الصحة

صحة الجيزة




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

الرئيس السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15%

الرئيس السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15%

تاريخ الإخوان مع المثلية الجنسية.. أعلنوا عدم معارضتهم الشذوذ الجنسى أمام العموم البريطانى والكونجرس.. وقيادى بارز تورط فى فضيحة شذوذ بتركيا.. الجماعة تعتمد على نائب أمريكى يدعم المثلية لتجميل صورتهم فى واشنطن

تاريخ الإخوان مع المثلية الجنسية.. أعلنوا عدم معارضتهم الشذوذ الجنسى أمام العموم البريطانى والكونجرس.. وقيادى بارز تورط فى فضيحة شذوذ بتركيا.. الجماعة تعتمد على نائب أمريكى يدعم المثلية لتجميل صورتهم فى واشنطن

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد آخر لحظات أنثى الخرتيت" زيزى" بحديقة حيوان الجيزة.. تفاصيل تحنيطها لوضعها بالمتحف الحيوانى .."الزراعة" تستعين بخبراء لإنجاح المهمة.. واستمرار التحفظ على"القرنين" وسط حراسة مشددة

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد آخر لحظات أنثى الخرتيت" زيزى" بحديقة حيوان الجيزة.. تفاصيل تحنيطها لوضعها بالمتحف الحيوانى .."الزراعة" تستعين بخبراء لإنجاح المهمة.. واستمرار التحفظ على"القرنين" وسط حراسة مشددة

وزير التموين: لا مساس بالأسعار خلال أو بعد شهر رمضان

وزير التموين: لا مساس بالأسعار خلال أو بعد شهر رمضان

هبوط هدرسفيلد "رمضان صبحي" إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"

هبوط هدرسفيلد "رمضان صبحي" إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة