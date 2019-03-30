محافظ الجيزة يقدم مساعدات مالية الي 60 مريضا بمستشفى امبابة العام

كتب سيد الخلفاوى

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوزيع مساعدات مالية علي 60 مريضا بمستشفي امبابة العام لإعانتهم والوقوف بجانبهم استكمالا لسلسلة المساعدات التي دفعت بها محافظة الجيزة لدور الأيتام والمسنين والمقيمين بدور الرعاية.

حيث تفقد المحافظ اليوم مستشقي امبابه العام رافقة الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية للاطمئنان علي حالة المرضي والرعاية المقدمة اليهم .

وخلال الجولة التي تفقد خلالها المحافظ الاقسام بمستشفي امبابة اطمئن علي حاله مرضيه لطفله تعاني من بعض الحروق حيث حرص علي توجية طاقم التمريض والاطباء بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها لحين تمام شفائها .

ويذكر ان محافظ الجيزة قد كافأ اليوم اطقم التمريض والأطباء بالمستشفى فور تأكده من تقديمهم الرعاية الطبية اللازمة للمرضي والتسهيل عليهم .