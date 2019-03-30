مؤيدو الرئيس الفنزويلى ومعارضوه ينظمون مظاهرات متنافسة على السلطة

كاراكاس أ ش أ

نظم مؤيدو الرئيس الفنزولى، نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة بالبلاد، خوان جوايدو، مظاهرات متنافسة فى مناطق مختلفة من البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم السبت أن أنصار مادورو احتشدوا بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس لتنظيم مظاهرة تحت شعار "مناهضة الإمبريالية"، فيما ألقى جوايدو،الذى يسعى للإطاحة بمادورو، خطابًا أمام حشد من مؤيديه بمدينة لوس تيكيس الواقعة بالقرب من كاراكاس.

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أن مثل هذه المظاهرات المتنافسة قد أصبحت نمطًًا مألوفًا خلال الأسابيع الماضية؛ حيث تتنافس الفصائل على السلطة فى بلد يعانى من اضطراب اقتصادى وأزمة إنسانية، كما لفتت الشبكة إلى أن المظاهرات الأخيرة تأتى بعد يوم واحد من إعلان "الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر" استعداده لتوصيل المساعدات إلى فنزويلا الشهر المقبل مؤكدًا على وقوفه محايدًا من كلا الطرفين اللذين حذرهما من التدخل فى توزيع المساعدات.