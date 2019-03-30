video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 09:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لأولى ثانوى.. اعرف الفرق بين اختبار مارس وامتحانات أخر العام × 10 معلومات

السبت، 30 مارس 2019 09:00 ص
لأولى ثانوى.. اعرف الفرق بين اختبار مارس وامتحانات أخر العام × 10 معلومات طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لامتحانات الثانوية التراكمية والامتحان التجريبى الثانى كأول امتحان إلكترونى للطلاب.

 

"اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات ضوابط هذا الامتحان مقارنة بالامتحانيين القادمين فى شهر مايو المقبل.. وأبرز أوجه الفرق والاتفاق بين جميع الامتحانات:

 

1ـ الامتحان الذى ينطلق غدًا متاح للطالب أن يجيب عليه فى مدة 12 ساعة من 9 صباحا حتى 9 مساءً.

2ـ الامتحانات فى مايو سيكون محدد بوقت كافِ ولن يترك مدة 12 ساعة للطلاب.

3ـ امتحان مارس بدون درجات فهو تجريبى للطلاب.

4ـ امتحانا نهاية الترم الثانى ستمنحان فرصتين فى كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق 50% أو أكثر للانتقال للصف الثانى الثانوى.

5ـ امتحان مارس يؤديه الطالب فى أى مكان سواء داخل المدرسة أو خارجها.

6ـ امتحان أخر العام سيكون مرتبطًا بالمدرسة بشكل كبير ويؤديها الطالب داخلها.

7ـ امتحان مارس هو تدريب عملى وحقيقى للتجربة الإلكترونية.

8ـ الامتحانان نهاية العام سيكون الطالب قد اكتسب مهارات وتدريبات تؤهله للتعامل مع التابلت والامتحان الإلكترونى بشكل محترف.

9ـ جميع الامتحانات تتفق فى أنها تأتى أسئلتها من بنك الأسئلة أى توضع بشكل مركزى من قبل الوزارة ولا تدخل للمعلمين فيها.

10ـ الصف الأول الثانوى عام تجريبى لجميع الدفعات وليست دفعة العام الحالى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "التعليم" تنظم مسابقة لإلقاء الشعر للطلاب على مستوى الجمهورية

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

التربية والتعليم

امتحانات مارس الالكترونية

اخبار اليوم

اخبار التعليم

اولى ثانوى




لا تفوتك
"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة