لأولى ثانوى.. اعرف الفرق بين اختبار مارس وامتحانات أخر العام × 10 معلومات

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لامتحانات الثانوية التراكمية والامتحان التجريبى الثانى كأول امتحان إلكترونى للطلاب.

"اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات ضوابط هذا الامتحان مقارنة بالامتحانيين القادمين فى شهر مايو المقبل.. وأبرز أوجه الفرق والاتفاق بين جميع الامتحانات:

1ـ الامتحان الذى ينطلق غدًا متاح للطالب أن يجيب عليه فى مدة 12 ساعة من 9 صباحا حتى 9 مساءً.

2ـ الامتحانات فى مايو سيكون محدد بوقت كافِ ولن يترك مدة 12 ساعة للطلاب.

3ـ امتحان مارس بدون درجات فهو تجريبى للطلاب.

4ـ امتحانا نهاية الترم الثانى ستمنحان فرصتين فى كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق 50% أو أكثر للانتقال للصف الثانى الثانوى.

5ـ امتحان مارس يؤديه الطالب فى أى مكان سواء داخل المدرسة أو خارجها.

6ـ امتحان أخر العام سيكون مرتبطًا بالمدرسة بشكل كبير ويؤديها الطالب داخلها.

7ـ امتحان مارس هو تدريب عملى وحقيقى للتجربة الإلكترونية.

8ـ الامتحانان نهاية العام سيكون الطالب قد اكتسب مهارات وتدريبات تؤهله للتعامل مع التابلت والامتحان الإلكترونى بشكل محترف.

9ـ جميع الامتحانات تتفق فى أنها تأتى أسئلتها من بنك الأسئلة أى توضع بشكل مركزى من قبل الوزارة ولا تدخل للمعلمين فيها.

10ـ الصف الأول الثانوى عام تجريبى لجميع الدفعات وليست دفعة العام الحالى.