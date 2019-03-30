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فيديو.. مجهول يقتحم موكب بابا الفاتيكان ويتجه نحو العاهل المغربى

السبت، 30 مارس 2019 07:56 م
فيديو.. مجهول يقتحم موكب بابا الفاتيكان ويتجه نحو العاهل المغربى لحظة اقتحام موكب الملك المغربى
كتب محمد عبد العظيم
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اقتحم مجهول موكب العاهل المغربى محمد السادس خلال استقباله البابا فرنسيس بابا الفاتيكان فى العاصمة المغربية الرباط، حيث رصدت إحدى الكاميرات المشهد، وهو تحرك شخص بشكل سريع إلى الملك المغربى، وفيما استطاع طاقم الحراسة الخاص بالملك المغربى السيطرة على الموقف.

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لحظة اقتحام موكب ملك المغرب 

واستقبل ملك المغرب، محمد السادس، البابا فرنسيس فى مطار الرباط، ثم توجها فى موكب خاص نحو القصر الملكى، حيث تجرى لبابا الكنيسة الكاثوليكية مراسم الاستقبال الرسمى، ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس والملك محمد السادس معهدا أسسه العاهل المغربى عام 2015، لتدريب الأئمة والدعاة من الرجال والنساء.

وقال الفاتيكان، إن هذه ستكون أول مرة يزور فيها بابا للكنيسة الكاثوليكية مثل هذا المعهد، الذى يرتاده طلاب من أفريقيا وأوروبا، وفى رسالة مصورة إلى الشعب المغربي، قال البابا إنه يقوم بالزيارة "كحاج للسلام والأخوة فى عالم ما أحوجه لهذه القيم"، مضيفا أن على "كل من المسيحيين والمسلمين أن يحترموا تنوع الآخر ويساعدوا بعضهم".

 

 

 


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