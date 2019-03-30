فيديو.. كواليس اختصار حفر قناة السويس الجديدة لـ12 شهرا

كتبت - هبة حسام

ننشر فيديو من كواليس حفر قناة السويس الجديدة، يوضح كيف أصر الرئيس عبد الفتاح السيسى على اختصار مدة تنفيذ القناة لـ 12 شهرا فقط؟ بعد 3 أعوام كانت مدة التنفيذ المحددة لها.

الفيديو يوضح كيف تحول الوعد إلى حقيقة خلال 12 شهر فقط، رغم أن أعمال التكريك التى تمت وكميات الرمال التى تم إزالتها تعادل رمال الهرم 203 مرات، وما تم تحريكه فى بناء السد العالى 10 مرات، وفقا لما كشفه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة فى حوار شامل لـ"اليوم السابع" نشر يوم الخميس الماضى.

قناة السويس الجديدة، تم تدشين تنفيذها وحفرها فى أغسطس 2014، وبعد مرور 12 شهرا، تم افتتاحها فى أغسطس 2015، لتصبح هدية مصر للعالم، وتضفى ميزة جديدة على أهم وأسرع ممر ملاحى فى العالم وهو "قناة السويس"، وذلك بفضل الازدواجية التى وفرتها القناة الجديدة فى مرور السفن فى اتجاهين مختلفين، بعد أن كانت تمر فى اتجاه واحد فقط فى القناة القديمة، وهو ما ساهم فى اختصار مدة الرحلة وعبور السفن 50% من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط.