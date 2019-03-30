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غدًا.. فتح حديقتى الحيوان والأورمان مجانًا احتفالاً بالعيد القومى للجيزة

السبت، 30 مارس 2019 02:47 م
غدًا.. فتح حديقتى الحيوان والأورمان مجانًا احتفالاً بالعيد القومى للجيزة حديقة الحيوان بالجيزة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تستقبل حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة غداً الأحد، زائريها مجانًا احتفالاً بالذكرى المئوية للعيد القومى لمحافظة الجيزة، والذى يوافق 31 مارس من كل عام. 

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على فتح حديقتى الحيوان والأورمان مجانًا أمام المواطنين بمناسبة العيد القومى للمحافظة، مشاركة من وزارة الزراعة لأهالى الجيزة فى احتفالاتهم بالذكرى المئوية للعيد القومى للمحافظة

وأكد راشد، فى بيان اليوم، أن العيد القومى للمحافظة يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919، مضيفًا أن حديقة الحيوان من المنشآت الهامة بالمحافظة والتى تمثل عناصر جذب للمواطنين من مختلف الأعمار، مشيرًا إلى إن المحافظة اعتادت كل عام مشاركة مواطنيها الاحتفال بذلك اليوم لتمتد طرق التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومواطنى الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بأنحاء المحافظة حتى تظهر بصورة مشرفة أثناء الاحتفال بالعيد القومى.


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