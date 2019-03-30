غدا.. اختبار 348 داعية لإمامة صلاة التراويح فى رمضان المقبل بجزء كامل

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبارات الشفوية لإمامة صلاة التراويح فى قيام رمضان المقبل، بجزء كامل، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف غدا الأحد فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وعددهم 348 إماما وخطيبا ومدرسا يعملون بالوزارة.

ونبهت الأوقاف على ضرورة إحضار بيان الحالة الوظيفية و بطاقة الرقم القومى، وذلك على النحو التالى: