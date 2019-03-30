video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غداً.. الجيزة تحتفل بعيدها القومى المئوى وتفتتح عددًا من المشروعات

السبت، 30 مارس 2019 07:13 م
غداً.. الجيزة تحتفل بعيدها القومى المئوى وتفتتح عددًا من المشروعات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تحتفل غدا الأحد، محافظة الجيزة بعيدها القومى المئوى، حيث يبدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهورى والموسيقى العسكرية أمام ديوان عام المحافظة، ثم استقبال المهنئين

ويأتى الحدث الأهم وهو إيقاد شعلة النصر بديوان المحافظة والتحرك لقرية نزلة الشوبك فى البدرشين لإشعال شعلة النصر بمدرسة شهداء نزلة الشوبك.
 

وقد استعدت المحافظة للعيد القومى برفع نظافة الشوارع ونشر باقات الزهور فى الشوارع، وتعليق الأعلام المصرية وأعلام المحافظة على أعمدة الإنارة، كما جددت المحافظة المقر الرئيسى لقيادات محافظة الجيزة بالديوان العام ليظهر بأحسن حالاته فى العيد القومى.

ومن المقرر أن تحتفل المحافظة بعيدها القومى بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية على مدار الشهر القادم، والتى تهدف جميعها لخدمة المواطن.


ويوافق العيد القومى لمحافظة الجيزة ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدًا.. فتح حديقتى الحيوان والأورمان مجانًا احتفالاً بالعيد القومى للجيزة

الجيزة

اخبار الجيزة

العيد القومى

عيد الجيزة القومي

الشوبك

نزلة الشوبك




لا تفوتك
"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

"حكاية وطن" فيلم تسجيلى يرصد كفاح ونضال المرأة المصرية والنماذج الناجحة

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

وزير التنمية المحلية: رفع 18.8 مليون طن مخلفات خلال 9 أشهر

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

قبل قمة برج العرب.. لاسارتي "حيّر" الأهلاوية ..انتصارات رائعة بالخمسة ثم سقوط غريب خارج الديار.. أعاد اكتشاف نيدفيد وهاني والسولية قبل أن يتسبب في "توهان" عاشور وآزارو وفتحي.. عصبية شديدة ثم "هزار" مع اللاعبين

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فى محاولة لكبح جماح السترات الصفراء.. "الغرامة" كارت جديد لمواجهة الحركة.. حظر التظاهرات فى سانت إيتيان وفرض 135 يورو على كل مشارك.. ومحكمة فرنسية تغرم قيادىا 2000 يورو.. والخسائر تقترب من 4 مليار يورو

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن كلاسيكو الأهلى والزمالك قبل القمة 117

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

فكرى الأول.. الإتيكيت هيقولك 5 طرق تجاوبي بيها على الأسئلة السخيفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة