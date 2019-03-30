غداً.. الجيزة تحتفل بعيدها القومى المئوى وتفتتح عددًا من المشروعات

كتب سيد الخلفاوى

تحتفل غدا الأحد، محافظة الجيزة بعيدها القومى المئوى، حيث يبدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهورى والموسيقى العسكرية أمام ديوان عام المحافظة، ثم استقبال المهنئين.



ويأتى الحدث الأهم وهو إيقاد شعلة النصر بديوان المحافظة والتحرك لقرية نزلة الشوبك فى البدرشين لإشعال شعلة النصر بمدرسة شهداء نزلة الشوبك.



وقد استعدت المحافظة للعيد القومى برفع نظافة الشوارع ونشر باقات الزهور فى الشوارع، وتعليق الأعلام المصرية وأعلام المحافظة على أعمدة الإنارة، كما جددت المحافظة المقر الرئيسى لقيادات محافظة الجيزة بالديوان العام ليظهر بأحسن حالاته فى العيد القومى.



ومن المقرر أن تحتفل المحافظة بعيدها القومى بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية على مدار الشهر القادم، والتى تهدف جميعها لخدمة المواطن.



ويوافق العيد القومى لمحافظة الجيزة ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919.