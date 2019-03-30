على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.. أشهر العواصم "البديلة" حول العالم

كتبت رباب فتحى

أشادت صحيفة "التايمز" البريطانية فى تقرير للكاتب ريتشارد سبنسر ببناء مصر لعاصمة إدارية جديدة ووصفت خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالطموحة معتبرة أن نجاحها يمكن أن يمثل بداية جديدة لمصر وللمصريين.

ووضعت الصحيفة قائمة بأبرز العواصم "الجديدة" حول العالم كدليل على نجاح هذا النوع من الأفكار، ومن بين تلك العواصم:

أبوجا – نيجيريا

قال الكاتب إن موقع العاصمة من المفترض أنه "محايد دينيا"، مما يعكس التوازن بين الجنوب ذي الأغلبية المسيحية والشمال ذي الأغلبية المسلمة. وبنيت فى الثمانينات وأخذت مكان لاجوس كعاصمة عام 1991 وهي الآن واحدة من أسرع المدن نموا في العالم حيث يقطنها ثلاثة ملايين شخص.

كانبرا ، أستراليا

العاصمة منذ عام 1913 ، بعد فشل سيدني وملبورن في الاتفاق على أن يصبح أى منها مركز قوة للبلاد. ويعيش فيها 350 ألف مواطن، لتحتل بذلك المركز الثامن كأكبر مدينة في أستراليا.

برازيليا ، البرازيل

افتتحت فى عام 1960 ، لتلبى بذلك التزاما دستوريا من القرن التاسع عشر لبناء عاصمة خارج ريو دي جانيرو. وأمر الرئيس كوبيتشيك ببنائها عندما تولى السلطة في عام 1956 ، وتم تصميم جزء كبير منها من قبل المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير. الآن تعد العاصمة البرازيلية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي ، كما زاد عدد سكانها الآن ليصل إلى 4.5 مليون نسمة، بعد أن تجاوز عدد السكان المخطط لها، وهو 500 ألف شخص.

العاصمة الأمريكية واشنطن

تأسست في عام 1790 ، وكان موقعها على ضفة نهر بوتوماك ، على أرض تخلت عنها ماريلاند وفرجينيا ، وكان تأسيسها حلاً وسطًا بين الولايات الشمالية والجنوبية. قام بيير تشارلز لينفانت ، المهندس المعماري الفرنسي ، بتخطيط نظام شبكي من شأنه أن يصبح نموذجًا للمدن الأمريكية في وقت لاحق.