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طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

السبت، 30 مارس 2019 02:06 م
طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة هطول أمطار_أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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بدأ اليوم السبت، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية و الأمطار على مدار الساعة بعد توقعات خبراء الارصاد الجوية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

 

 


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