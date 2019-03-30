طب قصر العينى تستضيف اللقاء الأول للجان مكافحة العدوى بالمستشفيات غدًا

تستضيف كلية طب القصر العينى، غدا الأحد، اللقاء الأول للجان مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، بعنوان "تعزيز تقديم الخدمات الصحية للمتعايشين بفيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز" .

ويقام اللقاء بالقاعة الكبرى بمبنى التعليم الطبى المستمر بالكلية، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالاشتراك مع البرنامج الوطنى، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.

ويأتى اللقاء، كمبادرة لدعوة كافة المنشآت الصحية الجامعية لتقديم الخدمة الصحية اللازمة لهؤلاء المرضى ومنع كل أشكال الوصم والتمييز ضدهم للحد من انتشار هذا المرض، وضمان تقديم الخدمات الصحية اللازمة فى إطار الكرامة وحقوق الانسان الواجبة لهؤلاء المرضى.