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ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى الغربية

السبت، 30 مارس 2019 10:40 ص
ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى الغربية متهم - أرشيفية
الغربية ــ محمد طارق
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية بقيادة الرائد هادي سالم رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، بتمكن الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والقوة المرافقة له، من ضبط " أ ف  ال " 32 سنة وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش"، و2 طلقة من نفس العيار، و19 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي. 
 
تم نقل المتهم لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

 


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