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السبت، 30 مارس 2019 01:19 م
خالد صلاح
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ضبط تاجر عملة بلغ حجم تعاملاته المالية مليون ريال سعودي

السبت، 30 مارس 2019 12:07 م
ضبط تاجر عملة بلغ حجم تعاملاته المالية مليون ريال سعودي ريال سعودى_أرشيفية
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سمسار أراضى بدمياط لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، بلغ حجم تعاملاته نحو مليون ريال سعودى .

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال إستبداله للعملات الأجنبية من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها.

أكدت تحريات ضباط الفرع صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام سمسار أراضى ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط.. بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية، خاصةً الريال السعودى من المواطنين، بدائرة مركز كفر سعد والمراكز المجاورة بالمحافظة، حيث يقوم بإستبدالها  للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والإستفادة من فارق سعر العملة مقابل عمولة يتحصل عليها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون ريال سعودى، ووجه اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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