صور.. وزير الزراعة للمبعوثين الدوليين:"أنتم سفراء مصر فى بلادكم"

كتب عز النوبى

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن اليوم هو أحد الأيام المبهجة، حيث الاحتفال بتسليم شهادات التخرج فى 3 دورات تدريبية فى مجال الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة، فضلا عن مكافحة الآفات الزراعية، مؤكدًا أن تلك الدورات تستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى جميع أنحاء العالم.

وأوضح أبوستيت، مشاركته فى تسليم المبعوثين الدوليين شهادات اجتياز الدورات التدريبية بالمركز الدولى للزراعة، أنه تم تخريج 76 متدرب من 34 دولة، تشمل دول أمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا السرقية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الزراعة والخارجية، لتتم فى أفضل صورة تعكس صورة مصر أمام دول العالم.

وأشار أبو ستيت، إلى أن الدورات التدريبية التى استمرت قرابة الشهرين، شملت جولات ثقافية وسياحية وترفيهية للمتدربين، ليكونوا خير سفراء لمصر فى دولهم، ومد جسور التعاون بين مصر والدول المشاركة، مؤكدا أن مصر لها تاريخ أصيل ودولة عريقة.

ومن جانبه قال السفير ياسر عاطف، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوافدين والتعاون الفنى والثقافى والتدريب، إن هذه الدورات تتم بالتعاون بين وزارتى الخارجية والزراعة والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية وتهتم بالتواصل مع كل دول العالم وهى ملمح رئيسى فى التعاون بين دول الجنوب والجنوب

وأضاف عاطف، أن هذه الدورات توفر فرصة للمتدربين من أجل التعرف على الثراء الموجود فى بلدنا وتوفر لهم خبرة غير موجودة فى بلادهم وأن المتدربين يعودون إلى بلادهم بصورة جميلة تسهم فى إبراز الوجه الحقيقى لمصر حضر تسليم الشهادات سفراء بعض الدول المشاركة فى الدورة وأيضا الدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والمهندس عادل صلاح مدير المركز المصرى الدولى للزراعة.