صور.. موجة من الطقس السيئ تضرب المنوفية والمحافظ يوجه بسرعة التعامل

ضربت محافظة المنوفية، اليوم، موجة من الطقس السيئ المصاحبة لهطول الأمطار بشكل كبير، خاصة على عدد كبير من المدن والقرى مثل مدينة شبين الكوم وأشمون وغيرها من المدن، وسط حالة من المواجهة الكبيرة من المسئولين لتوفير الأمان للمواطنين.

من جانبه أعطى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، تعليماته لرؤساء المدن بسرعة المواجهة لتلك الموجة والتعامل الفورى معها حتى لا تتفاقم الأزمة فى أى قرية أو مركز.

فيما أطلق الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون، حملة مكبرة بمشاركة مجدى رياض نائب رئيس المركز والمدينة، وسالم الجندى مساعد رئيس المدينة، للتعامل الفورى مع موجة الأمطار التى ضربت المدينة.

شارك فى الحملة قسم تحسين البيئة، والأزمات، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك بالتعامل الفورى مع مياه الأمطار وسرعة رفع وشفط المياه تسهيل حركة سير السيارات والمواطنين.