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صور.. مظاهرات للأسبوع العشرين لمحتجى السترات الصفراء بفرنسا

السبت، 30 مارس 2019 11:11 م
صور.. مظاهرات للأسبوع العشرين لمحتجى السترات الصفراء بفرنسا مظاهرات السترات الصفراء بفرنسا
باريس (رويترز)
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نظم آلاف المتظاهرين مسيرات فى مدن بأنحاء فرنسا، اليوم السبت للأسبوع العشرين من احتجاجات "السترات الصفراء"، وأدى اندلاع عمليات تخريب ومواجهات مع الشرطة إلى اعتقال أكثر من 100 شخص على هامش المظاهرات التى كانت باستثناء ذلك سلمية فى باريس وأفينيون وتولوز وبوردو حيث حطم المحتجون نوافذ بنك قبل أن يتم إجبارهم على التراجع.

وبدأت هذه الاحتجاجات فى نوفمبر تعبيرا عن الغضب العام من زيادة ضرائب الوقود، وسرعان ما تطورت الحركة إلى رد فعل عنيف أوسع ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على الرغم من إلغاء زيادات الضرائب وإجراءات أخرى اتخذت على عجل تساوى أكثر من عشرة مليارات يورو (11.2 مليار دولار) لتعزيز القوة الشرائية للناخبين الأقل ثراء. ولكن تقديرات حكومية أشارت إلى أن عدد المشاركين تراجع إلى نحو 33400 متظاهر على مستوى فرنسا اليوم السبت مقابل 40500 فى نفس الوقت قبل أسبوع. وكان نحو 300 ألف شخص قد تظاهروا بالمدن الفرنسية فى منتصف نوفمبر.

ونصحت السلطات أصحاب المتاجر بعدم فتح متاجرهم فى المناطق المرجح أن تشهد اضطرابات كما حظرت الاحتجاجات فى مناطق أخرى من بينها الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية خشية تكرار الدمار الواسع النطاق الذى حدث قبل أسبوعين.

مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا (1)
مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا 

 

مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا (2)
مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا 

 

مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا (3)
مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا 

 

مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا (4)
مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا 

 

مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا (5)
مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا 

 

مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا (6)
مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا 

 

مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا (7)
مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا 

 

مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا (8)
مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا 

 

مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا (9)
مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا

 

مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا (10)
مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا 

 

مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا (11)
مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا 

 

مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا (12)
مظاهرات محتجى السترات الصفراء بفرنسا 

 

 


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مظاهرات

الأسبوع العشرين

محتجى السترات الصفراء

فرنسا




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