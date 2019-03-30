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صور.. رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس السئ بالبحيرة

السبت، 30 مارس 2019 01:32 م
صور.. رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس السئ بالبحيرة شفط مياه الامطار
البحيرة - ناصر جودة
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 وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية، برفع حالة الطوارئ، وسرعة التعامل مع أثار سوء حالة الطقس من تجمعات مياه الأمطار، ومتابعة تسليك صفايات المطر، وكسح المياه بالشوارع. 
 
وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بمتابعة كسح المياه بشوارع متفرقة من المدينة بشارع الرشيدية ومنطقة الدلتا وشارع الثورة ومنطقة الزهور.
 
كما قام  رئيس مركز ومدينة شبراخيت، بمتابعة أعمال سحب المياه بشوارع مدينة شبراخيت، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، وكذا تم التنسيق مع هندسة صرف شبراخيت، للاستعداد التام تحسبا لأية طوارئ، وتسليك صفايات الأمطار لسهولة سحب مياه الأمطار بالشوارع.
 
كما جارى متابعة أعمال سحب مياه الأمطار بالطريق العام شبراخيت  - دمنهور والتجمعات بقرية لقانه والتوابع بمعدات الوحده المحليه 
 
وفي سياق متصل قام رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بالدفع بمعدات الوحدة المحلية تحسبا لاى طوارئ وتم تسليك صفايات الامطار بالشوارع 
 
ومن جانب آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بكسح مياة الأمطار من طريق النصر بهندسة شبرا قبلى  وطريق الكورنيش بهندسة سكنيدة .
 
وكذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص بمتابعة أعمال رفع نواتج وتجمعات مياة الأمطار من الأماكن المنخفضة بالطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة 
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