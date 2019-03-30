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صور.. رغم الطقس السيئ.. الأمطار تحول حدائق قصر المنتزه للوحات فنية رائعة

السبت، 30 مارس 2019 01:56 م
صور.. رغم الطقس السيئ.. الأمطار تحول حدائق قصر المنتزه للوحات فنية رائعة حدائق قصر المنتزه بالإسكندرية
الإسكندرية – أحمد يعقوب
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رغم حالة الطقس السيئ التى تعم محافظات الجمهورية، نتيجة التغييرات المناخية، والتى أدت إلى إغلاق عدة موانئ بحرية بينها مينائى الإسكندرية والدخيلة، حولت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية منطقة حدائق قصر المنتزه بشرق مدينة الإسكندرية إلى لوحات فنية وجمالية طبيعية رائعة.

ويرصد "اليوم السابع" بالصور منطقة "خليج المنتزه" ومنارة السفن بحدائق قصر المنتزه، والتى تعد إحدى أرقى مناطق الإسكندرية، والتى تقع شرق مدينة الإسكندرية، والتى تمتد على مساحة 370 فدانا ولها قيمة تاريخية كبيرة.

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