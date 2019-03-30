صور ..استعدادات مكثفة بأوبرا دمنهور لاستقبال المهرجان الدولى للفولكلور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت دار أوبرا دمنهور استعدادات مكثفة لاستقبال مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور فى دورته السابعة والذى تنطلق فاعلياته يوم الجمعة 5 ابريل لمدة اسبوع.

حيث قامت دار أوبرا دمنهور بتزيين سور مبناها العريق الذى يرجع تاريخه الى بداية الثلاثينيات من القرن الماضي بأعلام الدول المشاركة فى فعاليات مهرجان الفولكلور وهى: مصر – تايلاند – لبنان – الجزائر – فلسطين – السودان – سيرلانكا – الهند – الصين – إندونيسيا – تركمنستان – اليونان.

وقال محمد ظريف مدير اوبرا دمنهور انه سيتم اقامة ورش فنية للدول المشاركة فى فعاليات مهرجان الفلكلور وذلك كن اجل تدريب المهتمين بالفنون التراثية على الرقصات الفولكلورية .

مشيرا الى سيتم بدء الورش الفنية غدا الأحد بورشة تقدمها دولة تايلاند، يليها ورشة فنية لتركمنستان واليونان يوم الثلاثاء 2 أبريل، ثم تقدم المنيا ورشة تحطيب يوم الإثنين 8 أبريل بجانب دولة جورجيا، كما تشارك سيرلانكا والهند بورشة فنية يوم الثلاثاء 9 أبريل، وتختتم الورش الفنية برمز من رموز أفريقيا الفنانة السودانية آسيا مدنى التى تدرب الشباب المصرى على الإيقاعات الإفريقية المختلفة يوم الأربعاء10 أبريل.

واوضح مدير اوبرا دمنهور ان الورش الفنية ستقام فى تمام الساعة الثانية ظهرا بشكل مجانى.

يذكر أن مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور يهدف إلى الحفاظ على التراث الشعبى المعبر عن الهوية الثقافية، ويساهم فى تعميق التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة وتوثيق تراثهم الفنى، ودراسة خصائص المجتمعات والبحث عن عوامل تطور الأمم بالعودة لتراثهم.