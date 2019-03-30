شركات البورصة توزع 2.6 مليار جنيه أرباحا على المساهمين فى شهر مارس

كتب هانى الحوتى

بلغ إجمالى قيمة توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، 30.1 مليار جنيه خلال آخر 12 شهرا خلال الفترة من مارس عام 2018 إلى مارس عام 2019، وبلغت قيمة التوزيعات فى آخر شهر 2.6 مليار جنيه.

ووزعت شركات البورصة أرباحا نقدية بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال شهر مارس من العام الماضى، 5.99 مليار جنيه خلال شهر إبريل الماضى، 4.4 مليار جنيه خلال شهر مايو، 5.2 مليار جنيه خلال شهر يونيو، 2.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو، 97 مليون جنيه خلال أغسطس، 150 مليون جنيه خلال سبتمبر.

ووزعت شركات البورصة أرباحاً بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى، 1.3 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، و639 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر، 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس.

ووزعت شركات البورصة أرباحا نقدية بقيمة 5.2 مليار خلال آخر 12 أسبوع، بين 2.4 مليار جنيه خلال آخر أسبوع من مارس، و141 مليون جنيه، و81 مليون جنيه، 535 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، 201 مليون جنيه، 363 مليون جنيه، 218 مليون جنيه، 137 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 969 مليون جنيه.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.