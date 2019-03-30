video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شاهد فى دقيقة.. برنامج دعم الصادرات الجديد بعد إقراره رسميا

السبت، 30 مارس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. برنامج دعم الصادرات الجديد بعد إقراره رسميا الصادرات المصرية
كتب - إسلام سعيد
إضافة تعليق

أنهت الحكومة الجدل الواسع حول متأخرات دعم الصادرات، وكذلك البرنامج الجديد لدعم الصادرات عقب 16 لقاء بين المجالس التصديرية والحكومة، ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن البرنامج الجديد وطرق الحصول على المتأخرات.

 -

البرنامج الجديد لدعم الصادرات يشمل صرف 40 % نقدا.

-حدد البرنامج 30 % للدعم الفنى واللوجستى وخصم 30 % من المستحقات.

-

زيادة مخصصات دعم الصادرات لـ 6 مليارات جنيه سنويا بدلا من 4.

-مراجعة البرنامج الجديد للدعم كل عام لبحث أهم نتائجه.

-

تنظيم لقاء كل شهرين بين المصدرين والحكومة.

-يشمل حوافز للشحن للدول الحبيسة ودول الاتحاد السوفيتى القديم.

-

يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وزيادة أعداد الشركات المصدرة.

-التوافق على 4 طرق لسداد 22 مليار جنيه متأخرات المصدرين لدى الحكومة.

-

إتاحة أراضى للمستثمرين وقروض لشراء معدات وخصم من المستحقات أهم بنود سداد المتأخرات.

-استهداف مضاعفة الصادرات إلى 50 مليار دولار عقب 5 سنوات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد فى 5 معلومات

دعم الصادرات

برنامج دعم الصادرات

متأخرات دعم الصادرات

اخبار الاقتصاد

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة