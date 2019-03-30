شاهد.. غيوم كثيفة تغطى سماء الإسكندرية.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد

الاسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من الجو المتقلب بسبب "نوة عوا" التى بدأت منذ أيام، وغطت الغيوم سماء المحافظة، وتسببت الرياح الشديدة فى ارتفاع كبير مستوى الأمواج، وسقوط الأمطار.

وشهدت مدن المحافظة انخفاض فى درجات الحرارة بشكل كبير بما يعد ظاهرة غريبة فى فصل الربيع الذى بدأ منذ أيام.

بدوره، شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى أحياء الثغر للتعامل مع النوة الحالية "نوة عوا"، مشيرا إلى أنه اعتبارا من صباح أمس الجمعة تم رفع درجة الطوارىء والتشديد على شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ومدخلى المدينة الصحراوى والزراعى، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق الانسياب المرورى بكافة شوارع الإسكندرية.



غيوم كثيفة تغطى سماء الإسكندرية (1)



غيوم كثيفة تغطى سماء الإسكندرية (2)



غيوم كثيفة تغطى سماء الإسكندرية (3)