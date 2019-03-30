سول: نتفق مع واشنطن فى جهودها الدبلوماسية لنزع سلاح بيونج يانج

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أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا، اليوم السبت، أن بلادها تتفق تمامًا مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية التى تُبذل مع كوريا الشمالية من أجل نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية بالكامل.

جاء ذلك فى تصريحاتها خلال مؤتمر صحفى عقدته مع نظيرها الأمريكى مايك بومبيو خلال زيارتها التى تقوم بها حاليا إلى واشنطن، وأوردتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وقالت كانج إن "أهم شيء فى هذه المرحلة، التى تلى قمة هانوي، يتمثل فى استئناف المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة"، لافتة إلى أنه خلال مباحثاتها مع بومبيو، تم التأكيد على أن كوريا الجنوبية تنتهج نفس السياسة التى تتبناها واشنطن تجاه الملف النووى الكورى الشمالي.

وأشارت إلى أن الجانبين أعربا عن أملهما فى أن تسفر القمة المرتقبة بين الرئيس الكورى الجنوبى مون جاي-إن والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أبريل المقبل، عن تعزيز التحالف والتعاون فيما يتعلق بالملف الكورى الشمالي، مضيفة أنها أجرت محادثات "صريحة" مع نظيرها الأمريكى بشأن جميع الأمور ذات الصلة بالملف النووى لكوريا الشمالية.

وكانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية قد توجهت إلى الولايات المتحدة أمس الأول الخميس للمشاركة فى منتدى للأمم المتحدة، إلى جانب إجراء محادثات مع نظيرها الأمريكى حول الشأن الكورى الشمالي.