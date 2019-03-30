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سفر وعودة 956 مصريا وليبيا و190 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

السبت، 30 مارس 2019 05:45 م
سفر وعودة 956 مصريا وليبيا و190 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 956 مصريا وليبيا و190 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 666 إلى الجانب الليبى، بينهم  28مصريا و638 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 290 بينهم 223 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 67 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 190 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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