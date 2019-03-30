سفراء وفنانون ونواب برلمان يشاركون فى ساعة الأرض بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك عدد من الفنانين وأعضاء مجلس النواب، وسفراء عدد كبير من الدول الأجنبية، فى ساعة الأرض والتى تنظمه وزارة البيئة، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأطفأت العاصمة الإدارية الجديدة أنوارها فى تمام الساعة الثامنة ونصف، ويستمر ذلك لمدة ساعة ، للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة اقتناع الدول الكبرى بأهمية مراجعة سياساتها البيئية لتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية، كما يعد رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.