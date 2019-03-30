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رئيس الوزراء: إطلاق حملة التوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل قريبا

السبت، 30 مارس 2019 06:16 م
رئيس الوزراء: إطلاق حملة التوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل قريبا الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لمتابعة إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد، وكذا الاستعداد لإطلاق حملة التوعية للمستفيدين بالخدمة، وذلك بحضور وزراء الإنتاج الحربى، والمالية، والصحة، والاتصالات، ومسئولى عدد من الجهات.

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وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم هذا الأسبوع اجتماع مسئولى الوزارات والجهات المعنية مع مسئولى الشركات التى تقدمت بعروض لتنفيذ ميكنة منظومة التأمين الصحى ببورسعيد، تمهيدًا للبت خلال أيام، وبدء العمل على الفور.

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وأشار سعد، إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل التى سيتم بدء تنفيذها فى محافظة بورسعيد، ستشمل ميكنة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وميكنة نظم الدفع الخاص بالنظام التأمينى الجديد، مع ربط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بالمنظومة، مع أماكن تقديم الخدمة "المستشفيات والوحدات الصحية"، مؤكدًا على أن رئيس الوزراء شدد على أن ميكنة المنظومة سيسهم فى التيسير على المستفيدين بالخدمات الصحية، وحوكمة الإنفاق الصحى، وكذا المساهمة فى الاستدامة المالية للمنظومة.

 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على سرعة البدء فى حملة توعية بجهود الدولة فى التحول الرقمى فى محافظة بورسعيد، والخدمات المتعددة التى سيتم تقديمها إلكترونيًا لمواطنى المحافظة، كما كلف رئيس الوزراء أيضًا بأن يعقب هذه الحملة سرعة إطلاق حملة توعية أخرى لمواطنى المحافظة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، حيث من المقرر إطلاق هذه الحملة قريبًا.

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وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة إعداد تصور نهائى عن خطوات تنفيذ منظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد، والتكلفة المالية، وميكنة المنظومة، والحملة التوعوية، لعرضها فى اجتماع خلال أيام على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

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