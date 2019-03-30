جهاز المشروعات ضخ 46.3 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة منذ 1992

كتب إسلام سعيد

كشف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن ضخ الجهاز مبلغ 46.3 مليار جنيه منذ شهر يناير عام 1992- تاريخ تأسيس الجهاز باسم الصندوق الاجتماعى - موزعة بين 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد 3 ملايين مشروع صغير ومتناهى، وفرت 4.8 مليون فرصة عمل، و6.2 مليار جنيه منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالى 824 ألف فرصة عمل.

وتفوق الإناث على الذكور فى نسب أعداد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بنسبة 51% مقابل 49% للذكور، ووزعت نسب التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لقطاعات الأنشطة بين 53% تجارى، 18% حيوانى، 17% خدمى، 11% صناعى، و1% مهن حرة.

أما بالنسبة لتوزيع نسب التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر جغرافياً، استحوذت محافظات قبلى على النسبة الأكبر وسجلت 44% مقابل 40% للوجه البحرى، و12% للحضر و4% للمحافظات الحدودية.