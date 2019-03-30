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جهاز المشروعات: تطوير خدمات الشباك الواحد لإصدار التراخيص وتسويق الأعمال

السبت، 30 مارس 2019 03:39 ص
جهاز المشروعات: تطوير خدمات الشباك الواحد لإصدار التراخيص وتسويق الأعمال نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب إسلام سعيد
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أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الجهاز على التوسع فى تقديم خدماته غير المالية بالتوازى مع خدمات التمويل حتى نشجع أبناءنا الشباب على إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل، وكذلك تقديم كل أوجه الدعم فى جميع مراحل إقامة المشروع من خلال خدمة الشباك الواحد بجميع المحافظات.
 
وقالت نيفين جامع إن ذلك يهدف إلى تيسير إجراءات تأسيس وترخيص مشروع جديد أو قائم من مكان واحد، حيث يضم مجموعة من العاملين بالجهات الحكومية المعنية وجهاز تنمية المشروعات بهدف استخراج المستندات والموافقات اللازمة للمشروع ومنها (التراخيص، السجل التجارى، الرقم القومى للمنشأة، البطاقة الضريبية)، هذا بالإضافة إلى قيام الجهاز بتقديم الدعم الفنى خلال مراحل الإنتاج ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم من خلال فتح منافذ تسويقية متنوعة لهم. 
 
وأضافت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات قد قام بعقد اجتماع للعاملين فى مجال الشباك الواحد وحضره العديد من المؤسسات والهيئات المعنية سواء المحلية والدولية وعدد من قيادات الجهاز، حيث تناول الاجتماع عدة موضوعات منها مناقشة وبحث سبل التعاون والتنسيق بين العاملين فى هذا المجال وكيفية تطوير قطاع خدمات الشباك الواحد فى مصر، ليتكامل مع استراتيجيات تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة الذى ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية.
 
وأشارت نيفين جامع إلى تعاون الجهاز مع  البنك الأوروبى لإعادة الاعمار بهدف بحث كيفية تطوير وتحسين أداء خدمات وحدة الشباك الواحد لتقديم خدمة متكاملة تزيد من معدلات دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى للمشروعات، حيث تم عمل دراسة تناولت المشاكل والتحديات التى واجهت الجهات المشتركة فى الوحدات (مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات الاجتماعية، جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية)، وتقديم التوصيات اللازمة للتغلب على تلك المشاكل والوصول إلى نموذج موحد للشباك الواحد.

 


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