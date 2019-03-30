توقف حركة الصيد والملاحة بالبحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، حالة من الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة، وهطول أمطار كثيفة على عدد من مدن ومراكز المحافظة خاصة المدن الساحلية.

وأدى سوء حالة الطقس إلى إغلاق بوغاز رشيد وميناء المعدية بمركز ادكو، وتوقف حركة الصيد والملاحة، نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، وازدياد حركة الرياح بصورة كبيرة.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على المعديات النيلية لمواجهة مخالفات شروط الترخيص، ومنع قيام الرحلات البحرية، مع استمرار سوء حالة الطقس .

فيما وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية، بتكثيف جهودها لمواجهة آثار سوء حالة الطقس، وتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، لمواجهة أى أحداث طارئة.