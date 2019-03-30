توقع والد اللاعب محمد الننى لنتيجة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

الغربية – مصطفى عادل

علق الكابتن ناصر الننى والد اللاعب محمد النني المحترف فى صفوف نادى ارسنال الانجليزي، على مباراة القمة بين الأهلى والزمالك مساء اليوم السبت، بأن المباراة دائما تشهد مفاجآت من الفريقين ينتظرها جمهور الفريقين على أكمل وجه، ونتمنى أن تنتهى المباراة على اكمل وجه.

وأضاف "النني" أن نتائج مباراة القمة خارج التوقعات تماما، ولا نستطيع أن نتوقع من هو الفريق الفائز، خاصة وأن لاعبى الفريقين يبذلون أقصى جهدهم امام المنافس، مطالبا بالخروج بالمباراة بصورة مشرفة للدورى المصرى.

وأشار أن مباريات الأهلى والزمالك ليس لها مقياس للنتائج، والنتيجة لا يمكن أن يتوقعها أحد قبل المباراة، وأن النتيجة تحسم خلال المباراة وفقا لأداء اللاعبين فى الملعب، متوقعا تعادل الفريقين فى المباراة.