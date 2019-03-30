تنفيذ 1287 حكما متنوعا وضبط 101 هارب من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تمكنت من تنفيذ 1287 حكمًا متنوعًا، منها 901 حكم جزئى و48 حكم مستأنف و291 حكم غرامات و43 حكم مخالفات و4 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 7900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 101 متهم هاربين محكوم عليهم، و تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.