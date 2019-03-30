"تنسيقية المواطنة" تعقد مؤتمرا بعنوان "وطنية الكنيسة" بجمعية الصعيد.. الاثنين

تنظم لجنة تنسيقية المواطنة المصرية مؤتمرها الثانى بعنوان "وطنية الكنيسة المصرية"، وذلك مساء الاثنين المقبل بجمعية الصعيد للتربية والتنمية بالقاهرة.

ويشارك فى المؤتمر بالحضور الدكتور محمد عفيفى أستاذ التاريخ، والإعلامى حمدى رزق، والباحث القبطى كمال زاخر.

من جانبه، أكد كمال زاخر لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر يستعرض مراحل مختلفة من تاريخ الكنيسة القبطية التى لعبت دورا وطنيا عبر محطات بارزة فى التاريخ لاسيما ثورة 1919 التى تحتفل مصر بمرور 100 عام عليها هذا العام.

لجنة تنسيقية المواطنة هى لجنة أهلية تشكلت من شخصيات عامة وكتاب ومفكرين يتبنون فكرة المواطنة باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الدولة الوطنية والتى نص عليها الدستور المصرى.