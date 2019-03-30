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ترامب يدعو لسحب جائزة "بوليتزر" من صحيفتى "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"

السبت، 30 مارس 2019 06:02 ص
ترامب يدعو لسحب جائزة "بوليتزر" من صحيفتى "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"
واشنطن /أ ش أ/
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دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى سحب جوائز بوليتزر من كل من صحيفتى "ذى نيويورك تايمز " و"ذى واشنطن بوست" الأمريكيتين بسبب تغطيتهما للتحقيقات الخاصة بقضية "تدخل روسيا فى الانتخابات الأمريكية".

وقال ترامب، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، إنه من المضحك جدا أن تحصل هاتان الصحيفتان على جائزة بوليتزر عن تغطية هى " 100% سلبية ومزيفة "بشأن" التواطؤ مع روسيا، ولم يكن ثمة تواطؤ "لذا فإن الأمر به إما غفلة أو فساد، وبالتالى فمن اللازم أن يتم سحب الجائزة منهما".

وكان ترامب قد انتقد بشدة وسائل الإعلام فى بلاده خلال الأيام الماضية بعد أن قام المدعى العام ويليام بار بنشر ملخص تقرير المحقق الخاص روبرت مولر" والذى أوضح أن ترامب لم يتواطأ مع روسيا.

يذكر أن الصحيفتين حصلتا مناصفة على جائزة بوليتزر فى العام الماضى لتغطيتهما لتحقيقات مولر وما تردد عن الصلة بين التدخل الروسى فى انتخابات 2016 الرئاسية فى أمريكا وبين أعضاء الحملة الانتخابية لترامب ومساعديه.

وتعد جوائز بوليتزر من جوائز الإنجاز والتميز فى الولايات المتحدة، وتمنح فى مجالات الصحافة الورقية والرقمية والآداب والتأليف الموسيقى، وأنشئت عام 1917 تنفيذا لوصية جوزيف بوليتزر الأمريكى من أصل مجرى والذى حقق ثروته من كونه ناشرا للصحف، وقامت جامعة كولومبيا بالإشراف على الجائزة التى تقدم فى 21 مجالا معظمها فى الصحافة ، وتبلغ قيمة كل جائزة نحو 15 ألف دولار أمريكى.

 


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