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تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

السبت، 30 مارس 2019 02:10 م
تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت 20 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين حاويات ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.

 

 

 

 

 


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