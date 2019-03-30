تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت 20 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين حاويات ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامة.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
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