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تحرير 1360مخالفة مرورية وتمشيط 18 مزارعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 30 مارس 2019 07:46 ص
تحرير 1360مخالفة مرورية وتمشيط 18 مزارعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملات أمنية - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين .

وأسفرت الحملات عن تحرير 1360 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 24 قرار إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، 34 قرارات تعد على منافع الري، و 28 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

 

وفى نفس السياق شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات، اسفرت عن  فحص 18 مزرعة دائرة مركز السادات، وفحـص 29 شخص وتبين وجود 6 عاطلين هاربين من 3 احكام قضائية، وفى  مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 20 شقة مفروشة و 34 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.

 

 

 

 


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