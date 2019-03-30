تحت رعاية الرئيس السيسى.. انطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى 4 إبريل

كتب إبراهيم حسان

ينطلق المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، تحت شعار "بين الحاضر والمستقبل"، فى الفترة 4 إلى 6 إبريل المقبل، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، عن انطلاق فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برعاية وحضور رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المنتدى سيناقش كل المجالات والتعاون بين مؤسسات التعليم على مستوى العالم وعلى رأسها الدول الأفريقية.

وأضاف وزير التعليم العالى، فى كلمته خلال الحفل الذى أقيم بمناسبة افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، أن تدشين مقر اتحاد الجامعات الإفريقية فى مصر يأتى متزامنا مع الأحداث والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فى العالم، لتضع على كاهل المؤسسات التعليمية أهمية التعاون فى تحقيق أهداف التنمية على مستوى المجتمعات والدول والقارة الإفريقية.