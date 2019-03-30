video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 09:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تحت رعاية الرئيس السيسى.. انطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى 4 إبريل

السبت، 30 مارس 2019 09:00 ص
تحت رعاية الرئيس السيسى.. انطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى 4 إبريل المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

ينطلق المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، تحت شعار "بين الحاضر والمستقبل"، فى الفترة 4 إلى 6 إبريل المقبل، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، عن انطلاق فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، الذى تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برعاية وحضور رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المنتدى سيناقش كل المجالات والتعاون بين مؤسسات التعليم على مستوى العالم وعلى رأسها الدول الأفريقية.

وأضاف وزير التعليم العالى، فى كلمته خلال الحفل الذى أقيم بمناسبة افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، أن تدشين مقر اتحاد الجامعات الإفريقية فى مصر يأتى متزامنا مع الأحداث والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فى العالم، لتضع على كاهل المؤسسات التعليمية أهمية التعاون فى تحقيق أهداف التنمية على مستوى المجتمعات والدول والقارة الإفريقية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خالد عبد الغفار: منتدى لمؤسسات التعليم العالى حول العالم بحضور الرئيس

المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى

الرئيس السيسى

وزارة التعليم العالى




لا تفوتك
"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة