بعد كاليفورنيا ..نيويورك تطبق قانون حظر الأكياس البلاستيكية مارس المقبل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية إن المشرعين في ولاية نيويورك وافقوا على فرض حظر على مستوى الولاية على معظم أنواع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد الخاصة بمبيعات التجزئة ، مما يغير طريقة حياة الملايين من سكان نيويورك في الوقت الذي يسعى فيه المشرعون إلى التعامل مع أزمة القمامة.

وستكون الخطة ، التي اقترحها الحاكم أندرو كومو قبل عام ، الحظر الثاني على مستوى الولاية ، بعد ولاية كاليفورنيا ، التي حظرت الحقائب في عام 2016. كما أن هاواي لديها أيضًا حظر فعلي ، حيث أن جميع مقاطعات الولاية تمنع هذه الحقائب البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

حظر نيويورك ، الذي سيبدأ في مارس المقبل ، سيمنع المتاجر من تزويد العملاء بأكياس بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة فقط، حيث لا يمكن تحللها وتلام إلى حد كبير فى التسبب في تدمير الحياة البرية وإحباط جهود إعادة التدوير.

وكان البرلمان الأوروبي صوّت على حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد كجزء من التدابير المتبناه للحد من تأثير تغير المناخ.