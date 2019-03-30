بالأرقام ..علاوات الرئيس للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات "إنفوجراف"

أعلن الرئيس اليوم عدة قرارات تخص العاملين بالدولة، سواء مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير العاملين بالخدمة المدنية، وكذلك أصحاب المعاشات.

و أكدت وزارة المالية أن تطبيق هذه الزيادات ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه، لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.

- علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيها للخاضعين لقانون الخدمة المدنية

- علاوة خاصة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

- علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيهًا

- زيادة 15% لأصحاب المعاشات بحد أدنى 150 جنيها شهريا

- رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا