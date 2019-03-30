اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

كتب محمود طه حسين

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء كافة الاستعدادات التى تسبق امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، حيث جرى وضع أسئلة الامتحانات وتوصيلها إلى مقراتها فى الأماكن التى تعقد فيها امتحانات تمهيدا لوصولها إلى لجان السير فى موعدها المحدد لها.

وصرح الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، بأنه جرى الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والتى سيتم عقدها فى 196 سفارة وقنصلية بعدد 49 ألفا و941 طالبا.

وأضاف حجازى، أن امتحانات الدور الأول للمصريين فى الخارج ستكون اليوم السبت، على أن تكون امتحانات الدور الثانى بداية من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات المصريين بالخارج تتم طبقًا للجداول التى أصدرتها الإدارة العامة للامتحانات، مع الأخذ فى الاعتبار مواعيد الامتحانات من حيث اليوم والزمن والمدة، ولا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أى تعديل بهذه الجداول.

من جانبه، أعلن السفير ناصر حمدى سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، انتهاء استعدادات السفارة والمكتب الثقافى المصرى لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" فى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والتى ستجرى اعتبارا من اليوم السبت الموافق 30/3/2019م لعدد ما يقرب من ثلاثة وثلاثون ألف طالب وطالبة من أبناء الجالية المصرية، بدءاً من الصف الثانى الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى، كما تشمل الامتحانات، التى تجرى تحت إشراف المكتب الثقافى المصرى بالسفارة المصرية فى الرياض، طلاب التعليم العام والتعليم الأزهرى.

وأعلن السفير الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تكفل توفير سبل الراحة والهدوء، بما يعين الطلاب على أداء الامتحانات فى جو ملائم، وذلك رغم ضخامة الأعداد المتواجدة فى مقر لجنة الامتحانات، والتى تزيد عن عشرة ألاف طالب وطالبة بمدينة الرياض فقط، وسبعة آلاف طالب وطالبة بمدينة جده، إلا أن الاستعداد المبكر للامتحانات، والتواصل الدائم من قبل المكتب الثقافى المصرى مع أولياء الأمور، ساهم فى توفير أجواء من الهدوء والسكينة للطلاب وذويهم.

وقال الدكتور أشرف العزازى، المستشار المصرى، رئيس البعثة التعليمية المصرية لدى المملكة العربية السعودية، إن الاستعداد للامتحانات بدأ فى وقت مبكر للغاية، سواء من حيث اختيار وتجهيز مقار الامتحانات، و إعداد كشوف الطلاب الممتحنين وتصنيفها وفقا للصف الدراسى، واللغة التى سيؤدى بها الطالب الامتحانات، ثم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب، وإعداد خرائط إرشادية توضح كيفية الوصول لمقر اللجنة، وأبواب الدخول الخاصة بكل مرحلة دراسية علاوة على الخدمة الرقمية الإلكترونية المتوفرة على موقع المكتب الثقافى المصرى بالمملكة العربية السعودية التى ساهمت بنسبة كبيرة فى التيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح، أنه تم تشكيل لجنة "لحل الأزمات والمشاكل" من أعضاء المكتب الثقافى وأعضاء من الجهة المتعاقد معها وذلك بهدف حل المشاكل فورياً سواء كانت تعليمية أو تنظيمية دون تصدير المشكلات لأية جهة أخرى، كما شٌكلت لجنة مركزية لمتابعة اللجان الخارجية بالمدن المختلفة وحل جميع المشاكل التى تطرأ، كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة لجان جميع المناطق الأخرى.

ومن جانبه أشار العزازى إلى أن السعودية تضم أكبر عدد من الطلاب المصريين عبر العالم.