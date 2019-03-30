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النيابة تأمر بعرض مخدر "القات" المضبوط بالمطار على المعمل الكيماوى

السبت، 30 مارس 2019 01:34 م
النيابة تأمر بعرض مخدر "القات" المضبوط بالمطار على المعمل الكيماوى مواد مخدرة_أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود
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أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة أحمد عز الدين المحامي العام، بعرض مخدر "القات" علي المعمل الكيماوي وإعداد تقرير مفصل بكونه مخدرا من عدمه، ضبط بحوزة 5 متهمين بمطار القاهرة.

البداية كانت مع رصد قيام 5 أشخاص بجلب وتهريب مواد مخدرة عبر مطار القاهرة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تم ضبط عناصر التشكيل العصابي الذى تخصص في جلب مخدر الهيروين من إحدى الدول العربية، وترويجه على عملائهم بداخل البلاد، حيث تبين أن المتهمين كل من، "عبدالله.ع" و"عبد الملك.ع" و"هناء.ع" و"فيصل.ن" و"خليل.ف"، وتبين من التحريات قيام المتهم الأول بجلب المواد المخدرة من الخارج بينما يقوم باقى عناصر التشكيل بعقد الصفقات مع تجار تلك المواد المخدرة لترويجها بالبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية أمكن ضبط الأول حال وصوله للبلاد على متن إحدى الرحلات القادمة من إحدى الدول العربية، وأسفر التفتيش عن ضبط "كمية لمخدر الهيروين وزنت نحو 5 كيلو و400 جرام مخبأة داخل 12 كيس "مكسرات"، 10 خواتم فضة، ساعتي يد، وجهاز لوحى "تابلت".

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط باقى عناصر التشكيل بأحد الأكمنة المعدة لضبطهم بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم 5 جرامات هيروين، و15 جراما لمخدر القات، ومبالغ مالية "8050 جنيه مصرى، و1300 ريال يمنى"، 7 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بجلب المواد المخدرة من خارج البلاد، وذلك بقصد ترويجها داخل الجمهورية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بعرض المواد المخدرة على الطب الشرعى لفحصها.


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