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الملك سلمان يحصل على دكتوراه فخرية ومفتاح ذهبى خلال زيارته لتونس.. صور

السبت، 30 مارس 2019 05:03 م
الملك سلمان يحصل على دكتوراه فخرية ومفتاح ذهبى خلال زيارته لتونس.. صور الملك سلمان يحصل على الدكتوراه الفخرية
كتب محمد عبد العظيم
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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان بتونس فى تخصص الحضارة العربية والإسلامية، وجاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين فى مقر إقامته بالعاصمة التونسية اليوم، وزير التعليم العالى والبحث العلمى التونسى الدكتور سليم خلبوس، يرافقه مدير جامعة القيروان بتونس الدكتور حمادي المسعودى، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

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حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلى.

الملك سلمان بن عبد العزيز يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان فى تونس
الملك سلمان بن عبد العزيز يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة القيروان 

 

جانب من احتفال منح الملك سلمان بن عبد العزيز الدكتوراه الفخرية
جانب من احتفال منح الملك سلمان بن عبد العزيز الدكتوراه الفخرية

وعلى جانب أخر، حصل الملك سلمان بن عبد العزيز على هامش زيارته إلى تونس على المفتاح الذهبى لمدينة تونس. 

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وكان الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وصل يوم الخميس الماضى إلى تونس فى زيارة رسمية ، بناء على دعوة رسمية من الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.


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