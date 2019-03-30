القبض على عاطل حطم صيدلية رفض عاملها بيعه ترمادول ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

ألقى رجال مباحث قسم شرطة بنى سويف، القبض على عاطل حطم محتويات صيدلية رفضت بيعه أقراصا مخدرة .

تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارا من اللواء عاطف سلامة يفيد إبلاغ هانى . م 24 عاما عامل بصيدلية دائرة قسم بنى سويف عن أن "محمد ج" شهرته أبودراع 19 سنة، يقيم خلف مصنع الثلج، طلب منه أقراص الترامادول المخدرة، ولكنه رفض نظرا لدخول هذه الأقراص ضمن جدول الممنوعات التى لا تصرف سوى بتذكرة من طبيب متخصص، ولكنه فوجىء به يحطم زجاج الصيدلية ومحتوياتها .

انتقلت قوة من مباحث القسم، وألقت القبض على المتهم وبحوزته زجاجات معبأة بنزين "مولوتوف"، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام مع تجديدها فى الموعد المحدد.