العثور على طفلة عمرها أسبوع أمام مسجد بقرية فى كفر شكر

عثر أهالى كفر صليب التابعة لمدينة كفر شكر على طفلة لقيطة يتراوح عمرها أسبوع أمام باب مسجد القرية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من يفيد ورود بلاغا من أهالى قرية كفر صليب بمدينة كفر شكر بالعثور على طفلة لقيطة تبلغ من العمر واحد أسبوع فى حالة إعياء شديدة أمام مسجد القرية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن الطفلة تم إلقائها أمام باب المسجد للتخلى عنها نظرا لحمل والدتها سفاحا وتم إيداعها عيادات ناهد بمستشفى كفر شكر المركزى تمهيدا لتقديم كافة الرعاية الاجتماعية والصحية لها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.