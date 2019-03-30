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السيسى يمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال من الطبقة الثانية

السبت، 30 مارس 2019 02:04 م
السيسى يمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال من الطبقة الثانية الرئيس السيسى يكرم الامهات المثاليات
كتب إبراهيم حسان - محسن البديوى
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منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام الكمال من الطبقة الثانية لعددا من الأمهات المثاليات، خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة بيوم المرأة المصرية.

 

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات، إلى كل من "سعدية ثابت، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة المنيا، أمل جرجس مسعد من محافظة الأقصر، الثانية على مستوى الجمهورية، وفاء سيد أحمد الثالثة على مستوى الجمهورية من محافظة الدقهلية، نادية محمد عبد الحميد من الجيزة، آمال يعقوب كامل حنا من محافظة أسيوط، سامية عبد العظيم أحمد من الفيوم، عصمت مهدى محمد خفاجى من القليوبية، حنان حسن حسن من الإسماعيلية، سلوى عبد الرحمن رضوان من بورسعيد، زوزو بهى الدين رزق من كفر الشيخ، نعيمة محمود على محمد من السويس، سومه زكى رشوان من دمياط، هويدا سيد أحمد محمد من بنى سويف، زينب عبد الكريم محمد حسين من البحر الأحمر، نجوى محمد عبد المقصود من جنوب سيناء، فايزة أحمد الضوى من أسوان، نجاة موسى على أحمد من سوهاج، حميدة على سعيد من مرسى مطروح، أميمة محمد إمام عبد الله من الوادى الجديد، حنان عبد السلام محمد مصطفى من الإسكندرية، نوال جاد حسن عبد الرحيم من القاهرة، حسانيه على أبو بكر عبد المولى من قنا، ثنية درويش مصطفى من الشرقية، نادية محمدى سعد أحمد، الأم المثالية من المنوفية، ونبيلة محمد عبد الصمد ركات، من البحيرة، وأميرة خليل عبد اللطيف، من شمال سيناء، وزينب عبد الغفور مختار من أسوان، ونوال أحمد خفاجى من ذوى الاحتياجات الخاصة من البحيرة، وهدى أحمد سيد حسن، أما لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة من الجيزة، ونبيلة شحاته محمد والدة شهيد القوات المسلحة وليد سيد عبد السميع، وسعاد الرفاعى والدة شهيد الشرطة الرائد محمد إبراهيم".


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