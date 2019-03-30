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السجن المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة تزوير وترويج عملات ورقية

السبت، 30 مارس 2019 12:37 م
السجن المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة تزوير وترويج عملات ورقية سجن - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمة مرفت شكرى، بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة متهمين آخرين، فى اتهامهم بالاتجار وترويج عملات ورقية مزورة بالمرج.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

 

وأسندت النيابة للمتهمين "مرفت شكرى، شنوده مرزوق، شريف غيتى"، تهمة حيازة 3 ورقات فئة 200 جنيه على نحو الأوراق الصحيحة، وترويج عملات مزورة وهم على علم بتقليدها، والشروع فى تزوير عملات أخرى.

 

 


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