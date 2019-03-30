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"الزراعة" تصدر عدة توصيات لأشجار الرمان لزيادة الإنتاج والتصدير

السبت، 30 مارس 2019 05:00 ص
"الزراعة" تصدر عدة توصيات لأشجار الرمان لزيادة الإنتاج والتصدير رمان - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة عددا التوصيات والإرشادات الفنية لأشجار الرمان خلال الفترة الحالية، لزيادة الإنتاج الكمى والكيفى وزيادة التصدير وجودة المنتج.

 

وقال تقرير المحاصيل البستانية إنه لا بد من التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة، والتخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأصناف المطعومة، الاهتمام بالرى وعدم التعطيش وبصفة خاصة فى المزارع المثمرة، وتفطيم وفرز الشتلات وتجهيزها للزراعة فى التربة المستديمة.

 

وأضاف التقرير أنه يجب عند التسميد فى الأراضى التى تروى بالغمر، إضافة 150 إلى 200 جم سلفات نشادر للأشجار البالغة عامين وأقل، وأما الأشجار التى عمرها أكثر من 3 سنوات تسمد بـ350 جم سلفات نشادر و200 جم سلفات بوتاسيوم، أما التسميد فى حالة الأراضى التى تروى بالتنقيط، فيجب عند الرية الأولى إضافة 2 كجم سلفات نشادر للفدان، وفى الرية الثانية تضاف 3 كجم سماد مركب 19/19/19 للفدان، أما الرية الثالثة فتضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان، بينما فى الرية الرابعة يضاف 1 لتر حامض هيوميك للفدان، مع مراعاة أن يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بالتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة 15 يوما.

 

وعن طرق التسميد الورقى يجب الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر بالنسب الآتية بـ150 جم حديد مخلبى، و150 زنك مخلبى، و150 جم منجنيز مخلبى، 100 جم ماغنسيوم، و50 جم بوركس، و200 جم يوريا، واتباع برنامج الرى بحيث يتم الرى اليومى بمعدل 45 لتر / لكل شجرة مع مراعاة أن الكمية تختلف تبعا لحالة الطقس وعمر الأشجار، بالإضافة إلى أن نظام الرى يكون عبارة عن 20 دقيقة رى بدون تسميد، و20 دقيقة رى بتسميد، و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.


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