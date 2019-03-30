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الرئيس يشكر مسئولى برنامج "معا.. فى خدمة الوطن": "بتسيبوا حالة طيبة"

السبت، 30 مارس 2019 12:14 م
الرئيس يشكر مسئولى برنامج "معا.. فى خدمة الوطن": "بتسيبوا حالة طيبة" الرئيس السيسى والسيدة قرينته فى الاحتفالية
كتب إبراهيم حسان – محسن البديوى
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عرضت احتفالية المجلس القومى للمرأة، المقامه بمركز المنارة للمؤتمرات، فيلما تسجيليا يكشف طبيعة عمل برنامج " معا..فى خدمة الوطن"، والذى يستهدف الداعيات والواعظات وخادمات الكنيسة فى جميع محافظات مصر، من خلال حملات طرق الأبواب بالتعاون بين الداعيات وراهبات وخادمات الكنيسة من أجل خدمة الوطن، ونشر رسالة سلام تعم كل محافظة وحى ومنزل فى مصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه للواعظات وخادمات الكنيسة خلال تواجدهم على المنصة لإلقاء التحية لهن، وذلك خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة بالمرأة المصرية والأم المثالية قائلا: "مش ممكن هتعدى اللحظة الجميلة دى من غير ما أشكركم جميعا، وبشكر كل سيدة مصرية بتقوم بتقوية الروابط فى مجتمعها بنشر المحبة بين الناس".

وتابع الرئيس السيسى: "كل التقدير والاحترام لكم جميعا وللدور اللى انتو بتعملوه.. وأتصور إن كل المصريين لما يروا هذا الجهد الجميل المقدر، مش عندنا إحنا بس لكن عند ربنا سبحانه وتعالى.. نشر المحبة والسلام بين الناس والتآخى والرضا، شوفوا رد الفعل فى كل اللقاءات اللى بتعملوها بيبقى عامل إزاى، بتسيبوا فى الناس حالة طيبة فأنا بشكركم شكرا جزيلا".


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الرئيس السيسى

احتفالية المراة المصرية

المجلس القومى للمراة

الام المثالية




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