وقال الرئيس عباس، في تصريحات في ذكرى "يوم الأرض" نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن المعاناة التي مر بها شعب فلسطين على مدار 100 عام والتضحيات الجسام التي قدمها هذا الشعب العظيم لن تذهب هدرا.

وأضاف أن ذكرى "يوم الأرض" الخالد مناسبة لنجدد العهد لشعبنا الفلسطيني على التمسك بالثوابت والحفاظ على المقدرات، وبأننا بصمود شعبنا قادرون على إفشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده.

وحيا الرئيس الفلسطيني بهذه المناسبة دماء شهداء يوم الأرض وكافة شهداء شعبنا وأمتنا العربية وأحرار العالم، الذين استشهدوا من أجل فلسطين، وكذلك الجرحى والأسرى، مجددا التأكيد على أنه لا تنازل عن حرية الأسرى البواسل، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى الأبطال.