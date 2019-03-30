الجيش اليمنى يسقط طائرة "بدون طيار" تابعة لميليشيات الحوثى فى "نهم"

صنعاء أ ش أ

أسقطت قوات الجيش الوطنى اليمنى، اليوم السبت، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثى فى جبهة نهم، هى الرابعة خلال شهر مارس الجاري.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر عسكرية يمنية قولها، إن أفرادا من كتيبة المهام الخاصة أسقطوا الطائرة أثناء تحليقها فى أجواء المواقع الأمامية للجيش الوطنى اليمنى بمديرية نهم، مشيرة إلى أن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية السابعة أسقطت 7 طائرات مسيرة تابعة للإرهابيين الحوثيين، أثناء تحليقها فوق مناطق متفرقة من مديرية نهم، وذلك منذ بداية العام الجاري.

وكانت وحدات الدفاع الجوى فى المنطقة السابعة تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات، فى وقت سابق، خلال الشهر الجارى بالمديرية ذاتها، شرقى العاصمة اليمنية صنعاء.