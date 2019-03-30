video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 10:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يسقط طائرة "بدون طيار" تابعة لميليشيات الحوثى فى "نهم"

السبت، 30 مارس 2019 10:01 م
الجيش اليمنى يسقط طائرة "بدون طيار" تابعة لميليشيات الحوثى فى "نهم" عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
إضافة تعليق

أسقطت قوات الجيش الوطنى اليمنى، اليوم السبت، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثى فى جبهة نهم، هى الرابعة خلال شهر مارس الجاري.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر عسكرية يمنية قولها، إن أفرادا من كتيبة المهام الخاصة أسقطوا الطائرة أثناء تحليقها فى أجواء المواقع الأمامية للجيش الوطنى اليمنى بمديرية نهم، مشيرة إلى أن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية السابعة أسقطت 7 طائرات مسيرة تابعة للإرهابيين الحوثيين، أثناء تحليقها فوق مناطق متفرقة من مديرية نهم، وذلك منذ بداية العام الجاري.

وكانت وحدات الدفاع الجوى فى المنطقة السابعة تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات، فى وقت سابق، خلال الشهر الجارى بالمديرية ذاتها، شرقى العاصمة اليمنية صنعاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى يأسر 45 حوثيا خلال يومين فى حجة

الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادى حوثى بارز فى محافظة حجة

الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

طائرة بدون طيار

ميليشيات الحوثى




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

الرئيس السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15%

الرئيس السيسي يقرر رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15%

تاريخ الإخوان مع المثلية الجنسية.. أعلنوا عدم معارضتهم الشذوذ الجنسى أمام العموم البريطانى والكونجرس.. وقيادى بارز تورط فى فضيحة شذوذ بتركيا.. الجماعة تعتمد على نائب أمريكى يدعم المثلية لتجميل صورتهم فى واشنطن

تاريخ الإخوان مع المثلية الجنسية.. أعلنوا عدم معارضتهم الشذوذ الجنسى أمام العموم البريطانى والكونجرس.. وقيادى بارز تورط فى فضيحة شذوذ بتركيا.. الجماعة تعتمد على نائب أمريكى يدعم المثلية لتجميل صورتهم فى واشنطن

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد آخر لحظات أنثى الخرتيت" زيزى" بحديقة حيوان الجيزة.. تفاصيل تحنيطها لوضعها بالمتحف الحيوانى .."الزراعة" تستعين بخبراء لإنجاح المهمة.. واستمرار التحفظ على"القرنين" وسط حراسة مشددة

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد آخر لحظات أنثى الخرتيت" زيزى" بحديقة حيوان الجيزة.. تفاصيل تحنيطها لوضعها بالمتحف الحيوانى .."الزراعة" تستعين بخبراء لإنجاح المهمة.. واستمرار التحفظ على"القرنين" وسط حراسة مشددة

وزير التموين: لا مساس بالأسعار خلال أو بعد شهر رمضان

وزير التموين: لا مساس بالأسعار خلال أو بعد شهر رمضان

هبوط هدرسفيلد "رمضان صبحي" إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"

هبوط هدرسفيلد "رمضان صبحي" إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة